Грачева (Милова) Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.07.1898
Сын: Грачев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Грачев Николай Иванович
Рождение ребёнка
1903 ст.
Дочь: Городецкая Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Грачев Николай Иванович
Рождение ребёнка
До 1932
Сын: Грачев Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Грачев Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно