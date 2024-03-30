Грачева (Милова) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грачева (Милова) Ольга Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1898

Сын: Грачев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Грачев Николай Иванович

Большое Козино, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1903 ст.

Дочь: Городецкая Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Грачев Николай Иванович

Большое Козино, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
До 1932

Сын: Грачев Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Грачев Николай Иванович

Большое Козино, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грачев Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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