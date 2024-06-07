Кощеев Леонтий Игнатьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКощеев Леонтий Игнатьевич

Кощеев Леонтий Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1710

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кощеев Игнатей Гаврилович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кощеева Наталия Максимовна

Место жительства
Неизвестно
Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1694

Дочь: Болобанова (Кощеева) Марья Леонтьевна

Мать ребёнка: Кощеева Наталия Максимовна

Рождение ребёнка
1700

Сын: Кощеев Малафей Леонтиевич

Мать ребёнка: Кощеева Наталия Максимовна

Рождение ребёнка
1710

Сын: Кощеев Артемий Леонтиевич

Мать ребёнка: Кощеева Наталия Максимовна

Смерть
До 1710

Мы используем куки для улучшения работы сайта.