Кощеев Леонтий Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1710
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кощеев Игнатей Гаврилович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1694
Дочь: Болобанова (Кощеева) Марья Леонтьевна
Мать ребёнка: Кощеева Наталия Максимовна
Рождение ребёнка
1700
Сын: Кощеев Малафей Леонтиевич
Мать ребёнка: Кощеева Наталия Максимовна
Рождение ребёнка
1710
Сын: Кощеев Артемий Леонтиевич
Мать ребёнка: Кощеева Наталия Максимовна
Смерть
До 1710