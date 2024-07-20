Кирина (Назарова) Наталья Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирина (Назарова) Наталья Фоминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.?

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.?

Отец: Назаров Фома Васильевич

Мать: Назарова Анна Елисеевна

Рождение ребёнка
15.10.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кирин Иван

Рождение ребёнка
30.08.?

Дочь: Кольметьева Инна Ивановна

Отец ребёнка: Кирин Иван

Рождение ребёнка
10.07.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кирин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирин Иван

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