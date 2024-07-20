Кирина (Назарова) Наталья Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.?
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
01.07.?
Отец: Назаров Фома Васильевич
Мать: Назарова Анна Елисеевна
Рождение ребёнка
15.10.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кирин Иван
Рождение ребёнка
30.08.?
Дочь: Кольметьева Инна Ивановна
Отец ребёнка: Кирин Иван
Рождение ребёнка
10.07.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кирин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирин Иван