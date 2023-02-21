Миннуллина Гульгуна Зуфаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миннуллина Гульгуна Зуфаровна

Место рождения

деревня Аз-Курлебаш, Камско-Устьинский район, Татарская АССР

Дата рождения

Между 15.12.1953 и Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 15.12.1953 и Неизвестно

Отец: Миннуллин Зуфар

Мать: не указана

деревня Аз-Курлебаш, Камско-Устьинский район, Татарская АССР
Рождение ребёнка
03.03.1970

Сын: Миннулин Руслан Талгатович

Отец ребёнка: Миннулин Талгат

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