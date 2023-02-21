Миннуллина Гульгуна Зуфаровна
Место рождениядеревня Аз-Курлебаш, Камско-Устьинский район, Татарская АССР
Дата рожденияМежду 15.12.1953 и Неизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Между 15.12.1953 и Неизвестно
Отец: Миннуллин Зуфар
деревня Аз-Курлебаш, Камско-Устьинский район, Татарская АССР
Рождение ребёнка
03.03.1970
Сын: Миннулин Руслан Талгатович
Отец ребёнка: Миннулин Талгат