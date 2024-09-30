Рашида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рашида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гилязутдинова) Амина Минажетдиновна

Отец ребёнка: Гилязутдинов Минажетдин Фасхутдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гилязутдинов Евгений Минажетдинович

Отец ребёнка: Гилязутдинов Минажетдин Фасхутдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гилязутдинов Фаррах Минажетдинович

Отец ребёнка: Гилязутдинов Минажетдин Фасхутдинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гилязутдинов Минажетдин Фасхутдинович

Смерть
Неизвестно

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