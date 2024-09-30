Рашида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гилязутдинова) Амина Минажетдиновна
Отец ребёнка: Гилязутдинов Минажетдин Фасхутдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гилязутдинов Евгений Минажетдинович
Отец ребёнка: Гилязутдинов Минажетдин Фасхутдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гилязутдинов Фаррах Минажетдинович
Отец ребёнка: Гилязутдинов Минажетдин Фасхутдинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно