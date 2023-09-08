Кудрявцева Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1904
Сын: Кудрявцев Александр Иванович
Отец ребёнка: Кудрявцев Иоанн Андриянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудрявцев Николай Иванович
Отец ребёнка: Кудрявцев Иоанн Андриянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоусова Анна (Нюра) Ивановна
Отец ребёнка: Кудрявцев Иоанн Андриянович