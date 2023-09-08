Кудрявцева Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудрявцева Наталья

Кудрявцева Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Кудрявцев Александр Иванович

Отец ребёнка: Кудрявцев Иоанн Андриянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудрявцев Николай Иванович

Отец ребёнка: Кудрявцев Иоанн Андриянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоусова Анна (Нюра) Ивановна

Отец ребёнка: Кудрявцев Иоанн Андриянович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close