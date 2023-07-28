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Григорий Поликарпович

Место рождения

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Поликарп Иванович

Мать: Евдокия Васильевна

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Петровна

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Ксения Григорьевна

Мать ребёнка: Мария Петровна

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Агапия Григорьевна

Мать ребёнка: Мария Петровна

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1752

Сын: Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Мария Петровна

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Мария Петровна

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1759

Сын: Иван (Степан) Григорьевич

Мать ребёнка: Мария Петровна

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно

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