Григорий Поликарпович
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Поликарп Иванович
Мать: Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Петровна
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Ксения Григорьевна
Мать ребёнка: Мария Петровна
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Агапия Григорьевна
Мать ребёнка: Мария Петровна
Рождение ребёнка
1752
Сын: Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Мария Петровна
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Мария Петровна
Рождение ребёнка
1759
Сын: Иван (Степан) Григорьевич
Мать ребёнка: Мария Петровна
Смерть
Неизвестно