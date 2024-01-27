Белова .
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белова Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Белов Дмитрий Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Белов Дмитрий Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Белов Дмитрий Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Белов Дмитрий Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно