Белова . — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова .

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белова Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Белов Дмитрий Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Белов Дмитрий Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Белов Дмитрий Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Фёдор Дмитриевич

Отец ребёнка: Белов Дмитрий Макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Дмитрий Макарович

Смерть
Неизвестно
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