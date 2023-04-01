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Писарева Нина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1929

Дата смерти

?.04.2023

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
195

Сын: Писарев Александр Борисович

Отец ребёнка: Писарев Борис

Малоярославец, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение
24.01.1929

Отец: Кленчев Александр Игнатьевич

Мать: Кленчева Пелагея Корнеевна

Рождение ребёнка
11.01.1954

Дочь: Ивлева Марина Борисовна

Отец ребёнка: Писарев Борис

Рождение ребёнка
1961

Сын: Писарев Николай Борисович

Отец ребёнка: Писарев Борис

Малоярославец, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Писарев Борис

Смерть
?.04.2023
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