Писарева Нина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1929
Дата смерти?.04.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
195
Сын: Писарев Александр Борисович
Отец ребёнка: Писарев Борис
Рождение
24.01.1929
Рождение ребёнка
11.01.1954
Дочь: Ивлева Марина Борисовна
Отец ребёнка: Писарев Борис
Рождение ребёнка
1961
Сын: Писарев Николай Борисович
Отец ребёнка: Писарев Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Писарев Борис
Смерть
?.04.2023