Дулепов (Баранов) Иван Тихонович 1729 — найти родственников по фамилии на Familio

Дулепов (Баранов) Иван Тихонович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1729

умер 1808, Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край

Дети
Дулепов (Баранов) Осип Иванович1750 г.р.
Дулепов (Баранов) Максим Иванович1752 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
1750

Сын: Дулепов (Баранов) Осип Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1752

Сын: Дулепов (Баранов) Максим Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1754

Сын: Дулепов (Баранов) Федор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1808
Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край

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