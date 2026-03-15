Дулепов (Баранов) Иван Тихонович
мужской, родился 1729
умер 1808, Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Дети
Дулепов (Баранов) Осип Иванович1750 г.р.
Дулепов (Баранов) Максим Иванович1752 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1750
Сын: Дулепов (Баранов) Осип Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Дулепов (Баранов) Максим Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1754
Сын: Дулепов (Баранов) Федор Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1808
Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край