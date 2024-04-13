Бутусов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутусов Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Отец

Мать

1886 г.р.

Жена

Не указана

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Бутусов Иван

Мать: Васильевна, Бутусова Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1937

Сын: Бутусов Юрий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1968

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