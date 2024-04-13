Бутусов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1968
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Бутусов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1937
Сын: Бутусов Юрий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1968