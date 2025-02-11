Александр Ефимов 1801 — найти родственников по фамилии на Familio

Александр Ефимов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1801, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1847, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
ЕфимДо 1772 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Агафья Александрова1832 г.р.
Кирилл Александров1832 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Ефим

Мать: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1832

Сын: Кирилл Александров

Мать ребёнка: ?

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Агафья Александрова

Мать ребёнка: ?

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Елена Александрова

Мать ребёнка: ?

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Арина Александрова

Мать ребёнка: ?

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1847
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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