Александр Ефимов
мужской, родился 1801, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1847, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЕфимДо 1772 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Агафья Александрова1832 г.р.
Кирилл Александров1832 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Ефим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1832
Сын: Кирилл Александров
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Агафья Александрова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Елена Александрова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Арина Александрова
Мать ребёнка: ?
Смерть
1847
Место жительства
1850