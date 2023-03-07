Николаева (Бобина) Вера Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева (Бобина) Вера Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1961

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1961

Отец: Бобин Виктор Васильевич

Мать: Бобина Маргарита Алексеевна

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