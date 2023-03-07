Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Николаева (Бобина) Вера Викторовна
Николаева (Бобина) Вера Викторовна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.01.1961
Пол
Женский
Отец
Бобин Виктор Васильевич
1933 г.р.
Мать
Бобина (Воробьева) Маргарита Алексеевна
1932 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1961
Отец:
Бобин Виктор Васильевич
Мать:
Бобина Маргарита Алексеевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия