Ирина Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Сергей Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Наталья Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1825
Отец ребёнка: Ефим Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Степан Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Кузьмич
Смерть
Неизвестно