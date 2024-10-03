Ирина Федорова Около 1788 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ирина Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1788 г.р.

Дети

Около 1805 г.р.
Около 1812 г.р.
Около 1825 г.р.
Около 1830 г.р.

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим Кузьмич

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Сергей Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Кузьмич

Холмец, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Наталья Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Кузьмич

Холмец, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Волков Василий Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Кузьмич

Холмец, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Степан Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Кузьмич

Холмец, Шаховская, Московская область
Смерть
Неизвестно

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