Striem Hans
Место рожденияChemnitz, Deutschland
Дата рождения10.10.1887
Дата смерти07.02.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1887
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Striem (Hammerstein) Eva
Рождение ребёнка
25.08.1920
Сын: Striem Hans Ludwig
Мать ребёнка: Striem (Hammerstein) Eva
Рождение ребёнка
22.10.1923
Дочь: Livny (Striem) Gudula
Мать ребёнка: Striem (Hammerstein) Eva
Гражданство
14.11.1939
Смерть
07.02.1949
Причина смерти: Verdurstet