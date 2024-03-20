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Striem Hans

Место рождения

Chemnitz, Deutschland

Дата рождения

10.10.1887

Дата смерти

07.02.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1887

Отец: Striem Wolff Wilhelm

Мать: Striem (Dresel) Doris Deborah Dorothea

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Striem (Boas) Gertrud Grete Elisabeth Margarethe

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Striem (Hammerstein) Eva

Рождение ребёнка
25.08.1920

Сын: Striem Hans Ludwig

Мать ребёнка: Striem (Hammerstein) Eva

Рождение ребёнка
22.10.1923

Дочь: Livny (Striem) Gudula

Мать ребёнка: Striem (Hammerstein) Eva

Гражданство
14.11.1939
Смерть
07.02.1949
Причина смерти: Verdurstet

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