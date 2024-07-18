Касьянов Савелий Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касьянов Савелий Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Касьянов Неизвестно

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Касьянова Агафия Савельевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касьянов Андрей Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Касьянов Яков Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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