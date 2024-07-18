Касьянов Савелий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Касьянов Неизвестно
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Касьянова Агафия Савельевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Касьянов Андрей Савельевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно