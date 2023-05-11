Молчан Демид Савостьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМолчан Демид Савостьевич

Молчан Демид Савостьевич

Место рождения

Згурск, Червенский район, Минская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Молчан Савостий Прохорович

Мать: Екатерина Давыдовна

Згурск, Червенский район, Минская область
Восприемник
20.10.1837
у Прасковьи Ивановны Козловской
Восприемник
20.10.1837
у Прасковьи Ивановны Козловской
Бракосочетание
04.06.1840

Жена: Молчан (Мартынович) Фекла Романовна

Гребёнка, Червенский район, Минская область
Восприемник
10.08.1840
у Степана Ивановича Козловского
Восприемник
10.08.1840
у Степана Ивановича Козловского
Рождение ребёнка
17.07.1841

Сын: Молчан Илья Демидович

Мать ребёнка: Молчан (Мартынович) Фекла Романовна

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
24.12.1843

Дочь: (Молчан) Мелания Демидовна

Мать ребёнка: Молчан (Мартынович) Фекла Романовна

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
25.05.1845

Сын: Молчан Иван Демидович

Мать ребёнка: Молчан (Мартынович) Фекла Романовна

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
15.11.1846

Сын: Молчан Григорий Демидович

Мать ребёнка: Молчан (Мартынович) Фекла Романовна

Ялча, Червенский район, Минская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.