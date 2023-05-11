Молчан Демид Савостьевич
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Молчан Савостий Прохорович
Мать: Екатерина Давыдовна
Восприемник
20.10.1837
у Прасковьи Ивановны Козловской
Восприемник
20.10.1837
у Прасковьи Ивановны Козловской
Бракосочетание
04.06.1840
Гребёнка, Червенский район, Минская область
Восприемник
10.08.1840
у Степана Ивановича Козловского
Восприемник
10.08.1840
у Степана Ивановича Козловского
Рождение ребёнка
17.07.1841
Мать ребёнка: Молчан (Мартынович) Фекла Романовна
Рождение ребёнка
24.12.1843
Дочь: (Молчан) Мелания Демидовна
Мать ребёнка: Молчан (Мартынович) Фекла Романовна
Рождение ребёнка
25.05.1845
Мать ребёнка: Молчан (Мартынович) Фекла Романовна
Рождение ребёнка
15.11.1846
Сын: Молчан Григорий Демидович
Мать ребёнка: Молчан (Мартынович) Фекла Романовна
Смерть
Неизвестно