Цыбульская (Желтиков Жольтиков) Римма (Агрипина) Федосиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбульская (Желтиков Жольтиков) Римма (Агрипина) Федосиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

26.05.1984

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Желтиков Жольтиков Феодос Яковлевич

Мать: Желтикова Жольтикова Лукея Максимовна

Рождение ребёнка
13.07.1934

Дочь: Красивова Тамара Кириловна

Отец ребёнка: Цыбульский Кирилл Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривоносов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цыбульская Раиса Кирилловна

Отец ребёнка: Цыбульский Кирилл Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цыбульская Алла Кирилловна

Отец ребёнка: Цыбульский Кирилл Григорьевич

Смерть
26.05.1984
Умерла в возрасте 72 лет, от хронической пневмонии 2 степени.
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