Цыбульская (Желтиков Жольтиков) Римма (Агрипина) Федосиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти26.05.1984
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.07.1934
Дочь: Красивова Тамара Кириловна
Отец ребёнка: Цыбульский Кирилл Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривоносов Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цыбульская Раиса Кирилловна
Отец ребёнка: Цыбульский Кирилл Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цыбульская Алла Кирилловна
Отец ребёнка: Цыбульский Кирилл Григорьевич
Смерть
26.05.1984
Умерла в возрасте 72 лет, от хронической пневмонии 2 степени.