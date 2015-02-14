Дик (Фомичева) Елизавета Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дик (Фомичева) Елизавета Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1931

Дата смерти

14.02.2015

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1931

Отец: Фомичев Михаил Андреевич

Мать: Фомичева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
13.11.1952

Сын: Дик Вячеслав Густавович

Отец ребёнка: Дик Густав Яковлевич

г.Няндома Архангельская область
Рождение ребёнка
12.07.1954

Сын: Дик Александр Густавович

Отец ребёнка: Дик Густав Яковлевич

г.Касимов Рязанская область
Рождение ребёнка
21.08.1956

Дочь: Чирьева Елена Густавовна

Отец ребёнка: Дик Густав Яковлевич

кв.23 ст.Шожма Няндомский район Архангельская область
Рождение ребёнка
17.06.1965

Дочь: Дик Ольга Густавовна

Отец ребёнка: Дик Густав Яковлевич

г.Няндома Архангельская область
Смерть
14.02.2015
Няндома Архангельская область
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