Дик (Фомичева) Елизавета Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1931
Дата смерти14.02.2015
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1931
Рождение ребёнка
13.11.1952
Отец ребёнка: Дик Густав Яковлевич
г.Няндома Архангельская область
Рождение ребёнка
12.07.1954
Отец ребёнка: Дик Густав Яковлевич
г.Касимов Рязанская область
Рождение ребёнка
21.08.1956
Дочь: Чирьева Елена Густавовна
Отец ребёнка: Дик Густав Яковлевич
кв.23 ст.Шожма Няндомский район Архангельская область
Рождение ребёнка
17.06.1965
Дочь: Дик Ольга Густавовна
Отец ребёнка: Дик Густав Яковлевич
г.Няндома Архангельская область
Смерть
14.02.2015
Няндома Архангельская область