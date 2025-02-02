Мацнева (Кишкина) Валентина Никитишна
женский, родилась Неизвестно, Россия
умерла Неизвестно
ОтецКишкин Никита ИвановичНеизвестно г.р.
МатьКишкина (Мерзликина) Мария АнтоновнаНеизвестно г.р.
Дети
Мацнев Александр Филиппович21.01.1971 г.р.
Лосева (Мацнева) Елена ФилипповнаНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лосева (Мацнева) Елена Филипповна
Отец ребёнка: Мацнев Филипп Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мацнев Филипп Михайлович
Рождение ребёнка
21.01.1971
Сын: Мацнев Александр Филиппович
Отец ребёнка: Мацнев Филипп Михайлович
Россия
Смерть
Неизвестно