Мацнева (Кишкина) Валентина Никитишна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Мацнева (Кишкина) Валентина Никитишна

Автор
АМ
Мацнев А.

женский, родилась Неизвестно, Россия

умерла Неизвестно

Отец
Кишкин Никита ИвановичНеизвестно г.р.
Мать
Кишкина (Мерзликина) Мария АнтоновнаНеизвестно г.р.
Дети
Мацнев Александр Филиппович21.01.1971 г.р.
Лосева (Мацнева) Елена ФилипповнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кишкин Никита Иванович

Мать: Кишкина (Мерзликина) Мария Антоновна

Россия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лосева (Мацнева) Елена Филипповна

Отец ребёнка: Мацнев Филипп Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мацнев Сергей Филиппович

Отец ребёнка: Мацнев Филипп Михайлович

Рождение ребёнка
21.01.1971

Сын: Мацнев Александр Филиппович

Отец ребёнка: Мацнев Филипп Михайлович

Россия

Смерть
Неизвестно

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