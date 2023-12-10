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Хозяинова Людмила Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1977

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1977

Отец: Хозяинов Василий Вячеславович

Мать: Артеева Галина Борисовна

Рождение ребёнка
21.05.2006

Дочь: Вершинина Карина Васильевна

Отец ребёнка: Вершинин Василий Анатольевич

Усинск, Усинск, Республика Коми
Рождение ребёнка
18.08.2008

Дочь: Хозяинова Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Вершинин Василий Анатольевич

Рождение ребёнка
15.01.2016

Сын: Хозяинов Платон Васильевич

Отец ребёнка: Вершинин Василий Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вершинин Василий Анатольевич

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