Хозяинова Людмила Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1977
Рождение ребёнка
21.05.2006
Дочь: Вершинина Карина Васильевна
Отец ребёнка: Вершинин Василий Анатольевич
Усинск, Усинск, Республика Коми
Рождение ребёнка
18.08.2008
Дочь: Хозяинова Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Вершинин Василий Анатольевич
Рождение ребёнка
15.01.2016
Сын: Хозяинов Платон Васильевич
Отец ребёнка: Вершинин Василий Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно