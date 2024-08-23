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Ананьева Анна Митрофанова

Место рождения

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.09.1915

Сын: Ананьев Михаил Никифорович

Отец ребёнка: Ананьев Никифор Николаевич

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Ананьев Александр Никифорович

Отец ребёнка: Ананьев Никифор Николаевич

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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