Ананьева Анна Митрофанова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1915
Сын: Ананьев Михаил Никифорович
Отец ребёнка: Ананьев Никифор Николаевич
Рождение ребёнка
1923
Сын: Ананьев Александр Никифорович
Отец ребёнка: Ананьев Никифор Николаевич
Смерть
Неизвестно