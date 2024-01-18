Матасенкова Мавра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.11.1897
Дочь: Матасенкова Екатерина Осиповна
Отец ребёнка: Матасенков Осип Михайлович
Рождение ребёнка
13.12.1898
Сын: Матасенков Степан Осипович
Отец ребёнка: Матасенков Осип Михайлович
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно