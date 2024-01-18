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Матасенкова Мавра Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1897

Дочь: Матасенкова Екатерина Осиповна

Отец ребёнка: Матасенков Осип Михайлович

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.12.1898

Сын: Матасенков Степан Осипович

Отец ребёнка: Матасенков Осип Михайлович

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матасенков Осип Михайлович

Смерть
Неизвестно
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