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Воробьёв Владимир
Воробьёв Владимир
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1960
Дата смерти
2015
Пол
Мужской
Отец
Воробьев Федор
1928 г.р.
Мать
Воробьёва (Головин) Татьяна
1934 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960
Отец:
Воробьев Федор
Мать:
Воробьёва Татьяна
Смерть
2015
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