Норина Улина Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Норина Улина Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1653

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1653

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1670

Сын: Норин Василий Меркуриевич

Отец ребёнка: Норин Мекурий Фомин

Рождение ребёнка
1680

Сын: Норин Емельян Меркуриевич

Отец ребёнка: Норин Мекурий Фомин

Рождение ребёнка
1690

Сын: Норин Афонасий Меркуриевич

Отец ребёнка: Норин Мекурий Фомин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Норин Мекурий Фомин

Место жительства
Неизвестно
Норинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710
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