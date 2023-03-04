Норина Улина Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1653
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1670
Сын: Норин Василий Меркуриевич
Отец ребёнка: Норин Мекурий Фомин
Рождение ребёнка
1680
Сын: Норин Емельян Меркуриевич
Отец ребёнка: Норин Мекурий Фомин
Рождение ребёнка
1690
Сын: Норин Афонасий Меркуриевич
Отец ребёнка: Норин Мекурий Фомин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Норин Мекурий Фомин
Место жительства
Неизвестно
Норинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710