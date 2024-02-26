Афимья Ильина (Чна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: Илья Кузьмин (Ич)
Мать: Марья Ильина (Чна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
09.11.1875 ст.
Муж: Илья Афанасьев (Ич)
Смерть
Неизвестно