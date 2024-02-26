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Афимья Ильина (Чна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1824 г.р.

Мать

Около 1831 г.р.

Муж

Около 1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Илья Кузьмин (Ич)

Мать: Марья Ильина (Чна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
09.11.1875 ст.

Муж: Илья Афанасьев (Ич)

Смерть
Неизвестно

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