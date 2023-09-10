Деветьяров Анила Климонтов
Место рождения
Дата рождения12.02.1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1749
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Деветьярова Ксения Анилова
Мать ребёнка: Ефремов (Желнина) Евдакия Михайлова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Деветьярова Домника Анилова
Мать ребёнка: Ефремов (Желнина) Евдакия Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Деветьяров Дмитрий Анилов
Мать ребёнка: Ефремов (Желнина) Евдакия Михайлова
Рождение ребёнка
1789
Сын: Деветьяров Тимофей Анилов
Мать ребёнка: Ефремов (Желнина) Евдакия Михайлова
Смерть
Неизвестно