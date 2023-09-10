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Деветьяров Анила Климонтов

Место рождения

Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

12.02.1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1749

Отец: Деветьяров Климентий Петров

Мать: Деветьярова Акилина Петрова

Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефремов (Желнина) Евдакия Михайлова

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Деветьярова Ксения Анилова

Мать ребёнка: Ефремов (Желнина) Евдакия Михайлова

Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Деветьярова Домника Анилова

Мать ребёнка: Ефремов (Желнина) Евдакия Михайлова

Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Деветьяров Дмитрий Анилов

Мать ребёнка: Ефремов (Желнина) Евдакия Михайлова

Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1789

Сын: Деветьяров Тимофей Анилов

Мать ребёнка: Ефремов (Желнина) Евдакия Михайлова

Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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