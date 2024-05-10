Маевская (Столярчук) Людмила Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Столярчук Виктор
Мать: Столярчук Альбина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова (Маевская) Маргарита Сергеевна
Отец ребёнка: Маевский Сергей Юрьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маевская Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Маевский Сергей Юрьевич
Рождение ребёнка
14.10.1983
Дочь: Маевская Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Маевский Сергей Юрьевич