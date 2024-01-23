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Леденцов Варсанофий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Варсанофьевна

Мать ребёнка: Леденцова Олимпиада

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Варсанофьевна

Мать ребёнка: Леденцова Олимпиада

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Варсанофьевна

Мать ребёнка: Леденцова Олимпиада

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаева Кристина Варсанофьевна

Мать ребёнка: Леденцова Олимпиада

Рождение ребёнка
21.05.1895

Сын: Леденцов Константин Варсонофьевич

Мать ребёнка: Леденцова Олимпиада

Рождение ребёнка
14.09.1905

Сын: Леденцов Александр Варсанофьевич

Мать ребёнка: Леденцова Олимпиада

Рождение ребёнка
1910

Сын: Леденцов Павел Варсанофьевич

Мать ребёнка: Леденцова Олимпиада

Рождение ребёнка
1914

Сын: Леденцов Петр Варсанофьевич

Мать ребёнка: Леденцова Олимпиада

Смерть
Неизвестно

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