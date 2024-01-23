Леденцов Варсанофий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Варсанофьевна
Мать ребёнка: Леденцова Олимпиада
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Варсанофьевна
Мать ребёнка: Леденцова Олимпиада
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Варсанофьевна
Мать ребёнка: Леденцова Олимпиада
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Кристина Варсанофьевна
Мать ребёнка: Леденцова Олимпиада
Рождение ребёнка
21.05.1895
Сын: Леденцов Константин Варсонофьевич
Мать ребёнка: Леденцова Олимпиада
Рождение ребёнка
14.09.1905
Сын: Леденцов Александр Варсанофьевич
Мать ребёнка: Леденцова Олимпиада
Рождение ребёнка
1910
Сын: Леденцов Павел Варсанофьевич
Мать ребёнка: Леденцова Олимпиада
Рождение ребёнка
1914
Сын: Леденцов Петр Варсанофьевич
Мать ребёнка: Леденцова Олимпиада
Смерть
Неизвестно