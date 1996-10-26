Попова (Бондарева) Фёкла Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Бондарева) Фёкла Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1923

Дата смерти

26.10.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.04.1942

Сын: Попов Захар Тимофеевич

Отец ребёнка: Попов Тимофей Яковлевич

Рождение ребёнка
16.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Тимофей Яковлевич

Рождение ребёнка
15.10.1953

Дочь: Попова Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Попов Тимофей Яковлевич

Рождение ребёнка
14.10.1959

Дочь: Субботина Валентина Тимофеевна

Отец ребёнка: Попов Тимофей Яковлевич

Смерть
26.10.1996
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