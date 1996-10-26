Попова (Бондарева) Фёкла Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1923
Дата смерти26.10.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.04.1942
Отец ребёнка: Попов Тимофей Яковлевич
Рождение ребёнка
16.04.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попов Тимофей Яковлевич
Рождение ребёнка
15.10.1953
Дочь: Попова Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Попов Тимофей Яковлевич
Рождение ребёнка
14.10.1959
Дочь: Субботина Валентина Тимофеевна
Отец ребёнка: Попов Тимофей Яковлевич
Смерть
26.10.1996