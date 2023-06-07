Анисья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиПосле 1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Лётов Василий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1881
Отец ребёнка: Лётов Василий Иванов
Рождение ребёнка
05.05.1884
Дочь: Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Лётов Василий Иванов
Рождение ребёнка
15.08.1887
Дочь: Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Лётов Василий Иванов
Рождение ребёнка
27.12.1889
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Лётов Василий Иванов
Рождение ребёнка
02.06.1892
Отец ребёнка: Лётов Василий Иванов
Рождение ребёнка
15.04.1894
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Лётов Василий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лётов Василий Иванов
Смерть
После 1912