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Анисья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

После 1912

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Лётов Михаил Васильев

Отец ребёнка: Лётов Василий Иванов

Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Лётов Семен Васильевич

Отец ребёнка: Лётов Василий Иванов

Рождение ребёнка
05.05.1884

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Лётов Василий Иванов

Рождение ребёнка
15.08.1887

Дочь: Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Лётов Василий Иванов

Рождение ребёнка
27.12.1889

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Лётов Василий Иванов

Рождение ребёнка
02.06.1892

Сын: Лётов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Лётов Василий Иванов

Рождение ребёнка
15.04.1894

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Лётов Василий Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лётов Василий Иванов

Смерть
После 1912
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