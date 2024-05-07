Иванова (-) Параскева Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1909 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1909 ст.
Отец ребёнка: Иванов Яков Михайлович
Родниковка, Баклановская волость, Бугурусланский уезд
ОГАОО, ф.173, опись 16, дело 1802, стр.320, запись №-55м
Смерть
После 1909 ст.