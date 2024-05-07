Иванова (-) Параскева Гавриловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванова (-) Параскева Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1909 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MV
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1909 ст.

Сын: Иванов Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Иванов Яков Михайлович

Родниковка, Баклановская волость, Бугурусланский уезд
ОГАОО, ф.173, опись 16, дело 1802, стр.320, запись №-55м
Смерть
После 1909 ст.

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