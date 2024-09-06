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Горохов Василий Артемьевич

Место рождения

д. Верхнее Кривцово, Нижегородская область, Россия

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Горохов Артемий Лаврентьевич

Мать: Горохова Анна Федосьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горохова Ольга Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горохов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Горохова Ольга Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922

Дочь: (Горохов) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Горохова Ольга Андреевна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Горохов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Горохова Ольга Андреевна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: (Горохов) Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Горохова Ольга Андреевна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Горохов Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Горохова Ольга Андреевна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Горохов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Горохова Ольга Андреевна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Горохов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Горохова Ольга Андреевна

Рождение ребёнка
21.01.1937

Дочь: (Горохов) Зиноида Васильевна

Мать ребёнка: Горохова Ольга Андреевна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Горохов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Горохова Ольга Андреевна

Рождение ребёнка
1943

Дочь: (Горохов) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Горохова Ольга Андреевна

Смерть
Неизвестно

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