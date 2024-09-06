Горохов Василий Артемьевич
Место рожденияд. Верхнее Кривцово, Нижегородская область, Россия
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горохова Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горохов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Горохова Ольга Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Дочь: (Горохов) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Горохова Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Горохов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Горохова Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: (Горохов) Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Горохова Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Горохова Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
1934
Мать ребёнка: Горохова Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
1934
Мать ребёнка: Горохова Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
21.01.1937
Дочь: (Горохов) Зиноида Васильевна
Мать ребёнка: Горохова Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Горохов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Горохова Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
1943
Дочь: (Горохов) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Горохова Ольга Андреевна
Смерть
Неизвестно