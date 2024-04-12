Анна Григорiева
Место рождения
Дата рождения07.09.1897 ст.
Дата смерти04.05.1898 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
07.09.1897 ст.
Отец: Григорий Степанов
Мать: Анна Петрова
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Проживающий в Деревне Здурьева безсрочно отпуский рядовой 106го Уфимского полка Григорiй Стефановъ и законная жена его Анна Петрова,... Показать все
Крещение
08.09.1897 ст.
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Дочь брата его Димитрiя Стефанова, девица, Матрена Димитрiева 56-25-220-43об-44
Смерть
04.05.1898 ст.
Деревни Здурьева крестьянина Григорiя Стефанова дочь – Анна 4 (6) мая 1898, 8 мес, отъ слабости 56-25-220-105об-106
Похороны
06.05.1898 ст.