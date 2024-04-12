Анна Григорiева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Григорiева

Место рождения

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

07.09.1897 ст.

Дата смерти

04.05.1898 ст.

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

Около 1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1897 ст.

Отец: Григорий Степанов

Мать: Анна Петрова

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Проживающий в Деревне Здурьева безсрочно отпуский рядовой 106го Уфимского полка Григорiй Стефановъ и законная жена его Анна Петрова,... Показать все
Крещение
08.09.1897 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Дочь брата его Димитрiя Стефанова, девица, Матрена Димитрiева 56-25-220-43об-44
Смерть
04.05.1898 ст.
Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Деревни Здурьева крестьянина Григорiя Стефанова дочь – Анна 4 (6) мая 1898, 8 мес, отъ слабости 56-25-220-105об-106
Похороны
06.05.1898 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
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