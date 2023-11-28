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Бархатова Ирина Дмитриевна
Бархатова Ирина Дмитриевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.11.1989
Пол
Женский
Отец
Бархатов Дмитрий Владимирович
1968 г.р.
Мать
Бархатова Светлана Борисовна
1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1989
Отец:
Бархатов Дмитрий Владимирович
Мать:
Бархатова Светлана Борисовна
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