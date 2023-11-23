Александра Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Федорова

Александра Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головщиков Николай Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сотемский Арсений Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Петров

Рождение ребёнка
1801

Дочь: (Рагозина) Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Петров

Рождение ребёнка
1821

Сын: Асигкрит Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Петров

Смерть
Неизвестно

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