Александра Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головщиков Николай Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сотемский Арсений Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Петров
Рождение ребёнка
1801
Дочь: (Рагозина) Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Петров
Рождение ребёнка
1821
Сын: Асигкрит Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Петров
Смерть
Неизвестно