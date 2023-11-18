Фещенко Борис Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1963
Отец: Фещенко Алексей Павлович
Мать: Фещенко Надежда
Рождение ребёнка
31.07.1986
Дочь: Фещенко Надежда Борисовна
Мать ребёнка: Фещенко Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фещенко Алексей Борисович
Мать ребёнка: Фещенко Татьяна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фещенко Татьяна Павловна