Фещенко Борис Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фещенко Борис Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1963

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1963

Отец: Фещенко Алексей Павлович

Мать: Фещенко Надежда

Рождение ребёнка
31.07.1986

Дочь: Фещенко Надежда Борисовна

Мать ребёнка: Фещенко Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фещенко Алексей Борисович

Мать ребёнка: Фещенко Татьяна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фещенко Татьяна Павловна

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