Морозов Флор Евдокимович
Место рождения
Дата рождения14.08.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1884
Отец: Морозов Евдоким Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
27.09.1902
Рождение ребёнка
28.11.1903
Мать ребёнка: Морозова (Абрамова) Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
17.07.1906
Дочь: (Морозова) Мария Фроловна
Мать ребёнка: Морозова (Абрамова) Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
14.03.1909
Дочь: (Морозова) Анна Фроловна
Мать ребёнка: Морозова (Абрамова) Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
21.03.1913
Сын: Морозов Иван Флорович ( Фролович)
Мать ребёнка: Морозова (Абрамова) Анастасия Алексеевна
Смерть
Неизвестно