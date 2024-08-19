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Морозов Флор Евдокимович

Место рождения

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

14.08.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1884

Отец: Морозов Евдоким Григорьевич

Мать: не указана

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
27.09.1902

Жена: Морозова (Абрамова) Анастасия Алексеевна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.11.1903

Сын: Морозов Николай Флорович

Мать ребёнка: Морозова (Абрамова) Анастасия Алексеевна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.07.1906

Дочь: (Морозова) Мария Фроловна

Мать ребёнка: Морозова (Абрамова) Анастасия Алексеевна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.03.1909

Дочь: (Морозова) Анна Фроловна

Мать ребёнка: Морозова (Абрамова) Анастасия Алексеевна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.03.1913

Сын: Морозов Иван Флорович ( Фролович)

Мать ребёнка: Морозова (Абрамова) Анастасия Алексеевна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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