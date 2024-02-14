Хайрулла Исламкул Улы
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения25.07.1852
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
25.07.1852
Отец: Исламкул Имангулов
Мать: Сахибзямал Ягофарова
Малые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
16.06.1872
Дочь: Шамсикамар Хайрулла Кызы
Мать ребёнка: Шамсикамал Мухаметкул Кызы
Малые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
18.01.1874
Мать ребёнка: Шамсикамал Мухаметкул Кызы
Малые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
02.07.1876
Мать ребёнка: Шамсикамал Мухаметкул Кызы
Малые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
16.02.1878
Мать ребёнка: Шамсикамал Мухаметкул Кызы
Малые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
28.03.1882
Мать ребёнка: Шамсикамал Мухаметкул Кызы
Малые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
18.12.1888
Мать ребёнка: Шамсикамал Мухаметкул Кызы
Малые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
27.08.1893
Мать ребёнка: Шамсикамал Мухаметкул Кызы
Малые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии