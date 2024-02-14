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Хайрулла Исламкул Улы

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

25.07.1852

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1852

Отец: Исламкул Имангулов

Мать: Сахибзямал Ягофарова

Малые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
16.06.1872

Дочь: Шамсикамар Хайрулла Кызы

Мать ребёнка: Шамсикамал Мухаметкул Кызы

Малые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
18.01.1874

Сын: Лотфулла Хайрулла Улы

Мать ребёнка: Шамсикамал Мухаметкул Кызы

Малые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
02.07.1876

Сын: Гарифулла Хайрулла Улы

Мать ребёнка: Шамсикамал Мухаметкул Кызы

Малые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
16.02.1878

Сын: Касимбик Хайрулла Улы

Мать ребёнка: Шамсикамал Мухаметкул Кызы

Малые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
28.03.1882

Сын: Гисматулла Хайрулла Улы

Мать ребёнка: Шамсикамал Мухаметкул Кызы

Малые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
18.12.1888

Сын: Сафиулла Хайрулла Улы

Мать ребёнка: Шамсикамал Мухаметкул Кызы

Малые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
27.08.1893

Сын: Калимулла Хайрулла Улы

Мать ребёнка: Шамсикамал Мухаметкул Кызы

Малые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии
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