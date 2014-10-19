Проценко Дмитрий Андреевич
Место рождения
Дата рождения25.11.1934
Дата смерти19.10.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 1950 по 1958
Специальность: тракторист Уровень образования: курсы трактористов
Место жительства
С 1950 по 1958
Откуда: с. Соколовка Куда: РП Чистоозёрное
Бракосочетание
1958
Место жительства
Около 1958
Откуда: РП Чистоозёрное Куда: с. Соколовка Сразу после свадьбы.
Рождение ребёнка
22.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Спицина (Жорова) Фёкла Андреевна
Развод
03.08.1967
Смерть
19.10.2014
Похороны
21.10.2014