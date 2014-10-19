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Проценко Дмитрий Андреевич

Место рождения

Соколовка, Барабинский округ, Сибирский край

Дата рождения

25.11.1934

Дата смерти

19.10.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Соколовка, Барабинский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Петропавловка 1-я, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Образование
С 1950 по 1958
Специальность: тракторист Уровень образования: курсы трактористов
Место жительства
С 1950 по 1958
Откуда: с. Соколовка Куда: РП Чистоозёрное
Бракосочетание
1958

Жена: Спицина (Жорова) Фёкла Андреевна

Чистоозерное, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Около 1958
Откуда: РП Чистоозёрное Куда: с. Соколовка Сразу после свадьбы.
Рождение ребёнка
22.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Спицина (Жорова) Фёкла Андреевна

Чистоозерное, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Развод
03.08.1967

Жена: Спицина (Жорова) Фёкла Андреевна

Смерть
19.10.2014
Петропавловка 1-я, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Похороны
21.10.2014
Петропавловка 1-я, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область

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