Трапезникова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трапезников Егор Дмитриевич
Отец ребёнка: Трапезников Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.07.2015
Дочь: Трапезникова Алеся Дмитриевна
Отец ребёнка: Трапезников Дмитрий Иванович