Трапезникова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрапезникова Татьяна

Трапезникова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трапезников Егор Дмитриевич

Отец ребёнка: Трапезников Дмитрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трапезников Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
27.07.2015

Дочь: Трапезникова Алеся Дмитриевна

Отец ребёнка: Трапезников Дмитрий Иванович

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