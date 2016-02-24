Москвичев Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москвичев Павел

Место рождения

С. Крайово, Румыния

Дата рождения

13.04.1947

Дата смерти

24.02.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1947

Отец: Москвичев Анатолий

Мать: Москвичева Клавдия

С. Крайово, Румыния
Рождение ребёнка
17.01.1973

Сын: Москвичев Алексей

Мать ребёнка: Москвичева Татьяна

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
26.11.1978

Дочь: Москвичева Ирина

Мать ребёнка: Москвичева Татьяна

Приозёрск, Приозерская городская администрация, Карагандинская область
Развод
Неизвестно

Жена: Москвичева Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Москвичева Татьяна

Смерть
24.02.2016
Москва, город федерального значения Москва
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