Москвичев Павел
Место рожденияС. Крайово, Румыния
Дата рождения13.04.1947
Дата смерти24.02.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1947
Отец: Москвичев Анатолий
Мать: Москвичева Клавдия
С. Крайово, Румыния
Рождение ребёнка
17.01.1973
Сын: Москвичев Алексей
Мать ребёнка: Москвичева Татьяна
Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
26.11.1978
Дочь: Москвичева Ирина
Мать ребёнка: Москвичева Татьяна
Приозёрск, Приозерская городская администрация, Карагандинская область
Развод
Неизвестно
Жена: Москвичева Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Москвичева Татьяна
Смерть
24.02.2016
Москва, город федерального значения Москва