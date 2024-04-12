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Горяев Алексей Иванович

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Место рождения

Подгорной, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горяев Иван

Мать: не указана

Подгорной, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.01.1908

Сын: Горяев Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Горяева Анастасия Семеновна

Подгорной, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.05.1909

Сын: Горяев Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Горяева Анастасия Семеновна

Подгорной, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.11.1913

Дочь: Горяева Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Горяева Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горяев ? Алексеевич

Мать ребёнка: Горяева Анастасия Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горяева Анастасия Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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