Горяев Алексей Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горяев Иван
Рождение ребёнка
11.01.1908
Мать ребёнка: Горяева Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
28.05.1909
Сын: Горяев Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Горяева Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
21.11.1913
Дочь: Горяева Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Горяева Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горяев ? Алексеевич
Мать ребёнка: Горяева Анастасия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно