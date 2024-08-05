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Крюков Фёдор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Крюков Василий Евстратович

Мать: Евдокия (Авдотья) Сафоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крюкова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Крюков Семен Фёдорович

Мать ребёнка: Крюкова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Крюкова) Елена Фёдоровна

Мать ребёнка: Крюкова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Крюкова) Лукерья Фёдоровна

Мать ребёнка: Крюкова Наталья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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