Крюков Фёдор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крюкова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Крюкова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Крюкова) Елена Фёдоровна
Мать ребёнка: Крюкова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Крюкова) Лукерья Фёдоровна
Мать ребёнка: Крюкова Наталья Ивановна
Смерть
Неизвестно