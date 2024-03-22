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Саидова Алиса Далгатовна

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Место рождения

Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан

Дата рождения

23.09.1987

Пол

Женский

Отец

1959 г.р.

Мать

1964 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1987

Отец: Саидов Далгат Джабраилович

Мать: Ледик Тимофеева Ирина Владимировна

Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тетеркин Виктор Викторович

Викулово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тетеркин Виктор Викторович

Викулово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тетеркин Виктор Викторович

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