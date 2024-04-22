Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Чернышев Алексей Ефимиевич
Чернышев Алексей Ефимиевич
Написать автору
Древо
Место рождения
Селище
, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Дата рождения
1865
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
Анастасия
Около 1881 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Селище
, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Анастасия
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия