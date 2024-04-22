Чернышев Алексей Ефимиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышев Алексей Ефимиевич

Место рождения

Селище, Макарьевский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Селище, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия

Смерть
Неизвестно
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