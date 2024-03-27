Савина (Савина) Антонина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кабузан (Савина) Татьяна Минична
Отец ребёнка: Савин Мина Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Савин Мина Константинович
Рождение ребёнка
07.03.1891
Сын: Савин Павел Минич
Отец ребёнка: Савин Мина Константинович
Рождение ребёнка
29.03.1905
Дочь: Перцева (Савина) Ольга Миновна
Отец ребёнка: Савин Мина Константинович
Смерть
1937