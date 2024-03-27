Савина (Савина) Антонина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савина (Савина) Антонина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1937

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кабузан (Савина) Татьяна Минична

Отец ребёнка: Савин Мина Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савин Александр Минич

Отец ребёнка: Савин Мина Константинович

Рождение ребёнка
07.03.1891

Сын: Савин Павел Минич

Отец ребёнка: Савин Мина Константинович

Рождение ребёнка
29.03.1905

Дочь: Перцева (Савина) Ольга Миновна

Отец ребёнка: Савин Мина Константинович

Смерть
1937

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