Прохвачёва Любовь Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1956
Отец: Тютрин Владимир Ильич
Мать: Тютрина Ирина Гавриловна
Рождение ребёнка
29.09.1978
Дочь: Посохова Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Прохвачёв Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
15.01.1984
Сын: Прохвачёв Виталий Викторович
Отец ребёнка: Прохвачёв Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
15.01.1984
Сын: Прохвачёв Виталий Викторович