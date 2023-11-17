Прохвачёва Любовь Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохвачёва Любовь Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1956

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1956

Отец: Тютрин Владимир Ильич

Мать: Тютрина Ирина Гавриловна

Рождение ребёнка
29.09.1978

Дочь: Посохова Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Прохвачёв Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
15.01.1984

Сын: Прохвачёв Виталий Викторович

Отец ребёнка: Прохвачёв Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
15.01.1984

Сын: Прохвачёв Виталий Викторович

Отец ребёнка: не указан

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