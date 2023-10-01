Ершова Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1956

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1979

Дочь: Каблова Надежда Юрьевна

Отец ребёнка: Каблов Юрий Анатольевич

Рождение ребёнка
13.05.1980

Сын: Каблов Юрий Юрьевич

Отец ребёнка: Каблов Юрий Анатольевич

Рождение ребёнка
11.06.1984

Сын: Каблов Анатолий Юрьевич

Отец ребёнка: Каблов Юрий Анатольевич

Рождение ребёнка
20.10.1985

Сын: Каблов Генадий Юрьевич

Отец ребёнка: Каблов Юрий Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каблов Николай Юрьевич

Отец ребёнка: Каблов Юрий Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каблов Юрий Анатольевич

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