Ершова Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.04.1979
Дочь: Каблова Надежда Юрьевна
Отец ребёнка: Каблов Юрий Анатольевич
Рождение ребёнка
13.05.1980
Сын: Каблов Юрий Юрьевич
Отец ребёнка: Каблов Юрий Анатольевич
Рождение ребёнка
11.06.1984
Отец ребёнка: Каблов Юрий Анатольевич
Рождение ребёнка
20.10.1985
Отец ребёнка: Каблов Юрий Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Каблов Юрий Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно