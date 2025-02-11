Кулаков Иван Петров
мужской, родился 1811, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецКулаков Пётр Фирстов1779 г.р.
Супруги
Кулакова Наталья Ефимова1815 г.р.
Дети
(Кулакова) Екатерина Иванова1845 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Кулаков Пётр Фирстов
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кулакова Наталья Ефимова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Кулакова) Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Кулакова Наталья Ефимова
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно