Кулаков Иван Петров 1811 — найти родственников по фамилии на Familio

Кулаков Иван Петров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1811, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Кулаков Пётр Фирстов1779 г.р.
Супруги
Кулакова Наталья Ефимова1815 г.р.
Дети
(Кулакова) Екатерина Иванова1845 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Кулаков Пётр Фирстов

Мать: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулакова Наталья Ефимова

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Кулакова) Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Кулакова Наталья Ефимова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

39,5

Смерть
Неизвестно

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